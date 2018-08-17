Орлова на приеме у Президента. В кремле прошла рабочая встреча Владимира Путина с губернатором 33 региона. Со Светланой Орловой глава государства обсудил состояние дорог в области, так, Орлова поблагодарила Путина за выделение денег из федерального бюджета на ремонт М-7, а также поинтересовался степенью готовности школы №49 во Владимире.

Орлова на приеме у Президента. В кремле прошла рабочая встреча Владимира Путина с губернатором 33 региона. Со Светланой Орловой глава государства обсудил состояние дорог в области, так, Орлова поблагодарила Путина за выделение денег из федерального бюджета на ремонт М-7, а также поинтересовался степенью готовности школы №49 во Владимире. Напомним, на долгое строительство объекта жители города жаловались Президенту еще в прошлом году. Орлова рапортовала об открытии школы, а заодно проинформировала, что другие проблемы из "зеленой папки" с жалобами жителей региона, которую Путин передал на прошлогодней встрече губернатору, решаются. Затронули и тему медицины, а именно появление перинатального центра в Коврове. Президент обещал выделить федеральные средства на новый проект.