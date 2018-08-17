Актеру Алексею Панину возможно придется возместить убытки за
задержку рейса Симферополь – Москва. И тот факт, что артист вел себя, относительно
спокойно, покидая самолет, не спасет его от ответственности.
Актеру Алексею Панину возможно придется возместить убытки за
задержку рейса Симферополь – Москва. И тот факт, что артист вел себя, относительно
спокойно, покидая самолет, не спасет его от ответственности.
Представители авиакомпании "Россия" сообщили
журналистам, что согласно внутреннему регламенту, если пассажир отказывается от
полета и покидает самолет, необходимо вызвать наряд полиции и обследовать
воздушное судно. Даже если клиент, передумавший лететь, ведет себя мирно, по
правилам сотрудники должны осмотреть борт, что естественно приведет к задержке
вылета.
Поэтому в соответствии с регламентом компании-перевозчика
будет рассматриваться вопрос о возмещении Паниным убытков, связанных с
многочасовой отсрочкой начала полета. Об этом сообщает РИА Новости.
Как писали Dni.Ru накануне поздно вечером почти на два часа
был задержан рейс Симферополь – Москва. Когда лайнер был готов отправиться в
путь, Алексей решил встать и походить по салону, пишет сайт газеты Бортпроводники попросили
артиста присесть, но он отказался выполнять распоряжения и в целом вел себя
неадекватно. Экипажу пришлось прибегнуть к помощи полиции. Панина и его дочь
вывели из салона, из-за дебоша рейс был задержан.
На следующий день Алексей и его наследница Анна пытались
объяснить странное поведение на борту лайнера. В своем Instagram артист
опубликовал видеозапись, на которой сообщил: "Мы просто не полетели. Мы
остались в Симферополе, у нас есть свои причины".
Однако работник аэропорта сообщили ТАСС, что при взлете у
артиста началась паника. "Он испугался просто, попросил выйти. Буквально
15-20 минут заняло это", – рассказал инсайдер.