Актеру Алексею Панину возможно придется возместить убытки за задержку рейса Симферополь – Москва. И тот факт, что артист вел себя, относительно спокойно, покидая самолет, не спасет его от ответственности.

Актеру Алексею Панину возможно придется возместить убытки зазадержку рейса Симферополь – Москва. И тот факт, что артист вел себя, относительноспокойно, покидая самолет, не спасет его от ответственности.Представители авиакомпании "Россия" сообщилижурналистам, что согласно внутреннему регламенту, если пассажир отказывается отполета и покидает самолет, необходимо вызвать наряд полиции и обследоватьвоздушное судно. Даже если клиент, передумавший лететь, ведет себя мирно, поправилам сотрудники должны осмотреть борт, что естественно приведет к задержкевылета.Поэтому в соответствии с регламентом компании-перевозчикабудет рассматриваться вопрос о возмещении Паниным убытков, связанных смногочасовой отсрочкой начала полета. Об этом сообщает РИА Новости.Как писали Dni.Ru накануне поздно вечером почти на два часабыл задержан рейс Симферополь – Москва. Когда лайнер был готов отправиться впуть, Алексей решил встать и походить по салону, пишет сайт газеты Бортпроводники попросилиартиста присесть, но он отказался выполнять распоряжения и в целом вел себянеадекватно. Экипажу пришлось прибегнуть к помощи полиции. Панина и его дочьвывели из салона, из-за дебоша рейс был задержан.На следующий день Алексей и его наследница Анна пыталисьобъяснить странное поведение на борту лайнера. В своем Instagram артистопубликовал видеозапись, на которой сообщил: "Мы просто не полетели. Мыостались в Симферополе, у нас есть свои причины".Однако работник аэропорта сообщили ТАСС, что при взлете уартиста началась паника. "Он испугался просто, попросил выйти. Буквально15-20 минут заняло это", – рассказал инсайдер.