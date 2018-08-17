17.08.2018

2018-08-17 14:25:41

Писатель Владимир Шаров умер от рака

Скончался писатель Владимир Шаров. Ему было 66 лет, передает со ссылкой на РИА ФАН. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.



Первый роман Владимира Шарова "След в след: Хроника одного рода в мыслях, комментариях и основных датах" вышел в журнале "Урал" в 1991 году. Всего он написал восемь романов. Шаров является лауреатом премии "Русский Букер".