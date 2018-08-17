Отказ от совершенствования пенсионной системы приведет к дальнейшему увеличению дефицита Пенсионного фонда (ПФ), полагают эксперты. Это, в свою очередь, обернется сокращением денежных выплат в реальном выражении, а те средства, которые получат пенсионеры по индексации, будут неизбежно съедены инфляцией, уверен заведующий кафедрой прикладной экономики МГИМО Михаил Столбов.

Отказ от совершенствования пенсионной системы приведет кдальнейшему увеличению дефицита Пенсионного фонда (ПФ), полагают эксперты. Это, в свою очередь, обернется сокращением денежных выплат в реальном выражении, а те средства,которые получат пенсионеры по индексации, будут неизбежно съедены инфляцией, уверен заведующий кафедрой прикладной экономики МГИМО Михаил Столбов.Об опасности такого развития событий на этой неделеспикер Госдумы Вячеслав Володин. По словам председателя нижней палаты, необходимо найти решение, которое обеспечило бы рост пенсий выше уровня инфляции.Пенсии в России, подчеркнул председатель нижней палаты, должны составлять неменее 40% от заработной платы.Достижению этих целей мешает постепенно увеличивающаяся дырав бюджете Пенсионного фонда. В настоящее время для покрытия его дефицита изфедерального бюджета перечисляется 3,336 триллиона рублей, что составляет40% от всего объема Фонда и 20% от расходов федерального бюджета.Если ничего не предпринимать, предупредил спикер, то вбудущем средств придется выделять в два раза больше. "Сложится ситуация,когда Пенсионный фонд не решает задачи роста пенсий и вывода их на среднийпоказатель 20−25 тысяч рублей, а федеральный бюджет не сможет обеспечитьрешение прорывных задач ни в одной из сфер – образование, здравоохранение,социальная сфера, инфраструктура", – подчеркнул председатель нижнейпалаты.По словам заведующего прикладной экономики МГИМО МихаилаСтолбова, ситуация на протяжении последних лет становилась все сложнее."Если раньше речь шла о десятках миллиардах рублей для того, чтобыкомпенсировать эти разрывы между доходами и расходами ПФР, то в последние тригода это уже сотни миллиардов рублей. А в этом году первый вице-премьер иминистр финансов Антон Силуанов озвучил показатель в триллион рублей", -отметил эксперт в беседе с изданием .Столбов констатирует, что при существующем положении делэтот показатель будет только расти. Это создаст риск возникновения такогодефицита Пенсионного фонда, который будет представлять опасность для бюджетнойустойчивости. "Это порядка минус 5–7% от ВВП. При нынешних показателяхВВП, это 4,5 – 5 триллионов рублей: довольно чувствительная сумма", -сказал аналитик. Кроме того, добавил он, необходимо учитывать серьезныевнешнеэкономические риски.Отказ от совершенствования пенсионной системы приведет ктому, что в реальном выражении выплаты будут сокращаться, констатировалСтолбов. По его словам, в таком случае рассчитывать на полную индексацию неприходится, а раз так, то прибавки будут съедаться инфляцией.В пример эксперт привел Испанию, где прибавка пенсийсоставляет всего лишь 0,25% в год."Я боюсь, что примерно на такие же долипроцента мы могли бы рассчитывать и в России", – отметил экономист.А еслиучитывать показатель инфляции в 4%, подчеркнул аналитик, то российскиепенсионеры будут становиться беднее на 3%.Напомним, что Госдума в ходе пленарного заседания 19 июляприняла в первом чтении предложенный правительством законопроект осовершенствовании пенсионного законодательства. Реализация предусмотренныхдокументом мер позволит создать условия для повышения уровня пенсий, а такжедля ежегодной индексации выплат выше уровня инфляции.Перед вторым чтением нормативно-правового акта нижняя палатабудет обсуждать вопрос совершенствования пенсионной системы на широкихпарламентских слушаниях. Они пройдут на Охотном Ряду 21 августа. После этогоеще более месяца – до 24 сентября – будет продолжаться сбор поправок кнормативно-правовому акту.Dni.Ru ранее писали, что увеличение среднейпродолжительности жизни и спад рождаемости в 1990-е годы привели к тому, чтобаланс между пенсионерами и трудоспособными гражданами резко увеличился. Из-заэтого в бюджете Пенсионного фонда возникла дыра, которая с каждым годомпродолжает увеличиваться. Первый заместитель руководителя комитета Госдумы побюджету и налогам Ирина Гусева отметила, что к 2024 году для покрытия дефицитаПенсионного фонда необходимо будет выделить из бюджета как минимум пятьтриллионов рублей.