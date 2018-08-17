Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники потребовали у заявителя денежные средства. Мужчина попытался убежать от нападавших, но они догнали его и похитили 1 млн рублей...

«Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве, УВД по ЮВАО и ОМВД России по району Марьино задержали подозреваемого в разбое», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился 31-летний предприниматель. По словам потерпевшего, по дороге в отделение банка на Братиславской улице на него напали двое неизвестных. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они потребовали у него денежные средства. Мужчина попытался убежать от нападавших, но они догнали его. Вырвав из рук сумку, в которой было более 1 млн рублей, злоумышленники сели в такси и скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых по месту жительства на улице Доватора. Им оказался 33-летний приезжий из ближнего зарубежья. При обыске в квартире задержанного был обнаружен и изъят предмет, похожий на пистолет. Со слов мужчины, денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18