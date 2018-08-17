Во время службы в храме злоумышленница открыто похитила сумочку потерпевшей, в которой находились денежные средства, мобильный телефон, документы и личные вещи, и пошла к выходу...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали 71-летнюю женщину по подозрению в попытке грабежа.В ОМВД России по району Крылатское г. Москвы поступило заявление от 53-летней москвички. Она рассказала, что во время службы в храме, расположенном на улице Крылатские холмы, неизвестная женщина открыто похитила ее сумочку, в которой находились денежные средства, мобильный телефон, документы и личные вещи, и пошла к выходу. Однако действия злоумышленницы были замечены сотрудниками храма, которые остановили ее и незамедлительно обратились в полицию. Материальный ущерб мог бы составить более 250 тысяч рублей.Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 71-летняя женщина.Отделением дознания ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39