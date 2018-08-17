В Выборге пожарные спасли из горящей квартиры четырех кошек. Пожарным удалось поймать их и вынести на улицу. Там их встретили двое подростков, которые, как оказалось, проживают в данной квартире, и успели выбежать, когда начался пожар. Ребята рассказали, что всего в доме – 8 животных.

В Выборге пожарные спасли из горящей квартиры четырех кошек.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Ленинградской области, не обнаружив пострадавших, пожарные начали тушить огонь, "но вдруг увидели какое-то движение". Оказалось, что в квартире находится несколько испуганных кошек. Пожарным удалось поймать их и вынести на улицу. Там их встретили двое подростков, которые, как оказалось, проживают в данной квартире, и успели выбежать, когда начался пожар.Ребята рассказали, что всего в доме – 8 животных. Пожарным удалось найти и вынести из огня и оставшихся кошек, однако выжили только четверо."Мы сразу приступили к реанимационным действиям – очистили пасть и дыхательные пути, промыли водой и провели сердечно-легочную реанимацию при помощи дыхательного аппарата", — сообщили пожарные. Видео этого спасения уже разошлось по соцсетям.Сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Школьной города Выборга поступило в 10:10 по московскому времени. На место происшествия выехали дежурные смены 52 и 53 пожарно-спасательных частей. В горящей квартире пожарные обнаружили нескольких кошек. Их спасали сотрудники пожарно-спасательной части № 52 Артем Ольгейзер и Виктор Гончаров.