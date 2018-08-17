Первая леди Франции попала в объектив во время велосипедной прогулки. Папарацци удалось заснять Брижит Макрон в микрошортах, открывающих ее стройные ноги.

Первая леди Франции попала в объектив во время велосипеднойпрогулки. Папарацци удалось заснять Брижит Макрон в микрошортах, открывающих еестройные ноги.Президент Франции Эммануэль Макрон и его 65-летняя жена отдыхаютна юге страны, в летней резиденции Форт-Брегансон. Она расположена неподалекуот города Борм-ле-Мимоза. Но вездесущие папарацци и здесь не дают расслабитьсяпервому лицу французского государства и его супруге.Брижит, как оказалось, предпочитает активный отдых. Фотографызастали президентскую чету врасплох после того, как они возвращались свелопрогулки. В сопровождении только одного телохранителя Макроны катались вокрестностях замка Форт де Брегансон.Первая леди предстала перед фотографами в бирюзовой футболкеи микрошортах, продемонстрировав стройные загорелые ноги. А за спинойпрезидента Франции был огромный черный рюкзак. Пользователи сети по достоинствуоценили не только подтянутую фигуру жены французского президента, но и ее велосипедмарки "Peugeot", стоимостью 4500 евро.Примечательно, что, когда Макроны подъехали к замку и ихвстретили папарацци, пара отреагировала на это весьма спокойно. Брижит иЭммануэль даже ответили на пару вопросов журналистов.Напомним, что первая леди Франции даже во время официальныхвизитов отдает предпочтение платьям выше колен.В июле первая леди Франции посетила один из показов Недели высокой моды в Париже. В отличии от остальных присутствующих супруга президента выглядела очень просто, чем очень озадачила гостей смотра.Брижит Макрон надела обтягивающие джинсы темно-синего цвета, алую трикотажную блузку и светло-коричневые сапожки с массивными каблуками. Ценители моды встретили такой наряд холодно: они решили, что супруга президента страны на подобных мероприятиях должна выглядеть более солидно.