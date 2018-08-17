Первая леди Франции попала в объектив во время велосипедной
прогулки. Папарацци удалось заснять Брижит Макрон в микрошортах, открывающих ее
стройные ноги.
Первая леди Франции попала в объектив во время велосипедной
прогулки. Папарацци удалось заснять Брижит Макрон в микрошортах, открывающих ее
стройные ноги.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его 65-летняя жена отдыхают
на юге страны, в летней резиденции Форт-Брегансон. Она расположена неподалеку
от города Борм-ле-Мимоза. Но вездесущие папарацци и здесь не дают расслабиться
первому лицу французского государства и его супруге.
Брижит, как оказалось, предпочитает активный отдых. Фотографы
застали президентскую чету врасплох после того, как они возвращались с
велопрогулки. В сопровождении только одного телохранителя Макроны катались в
окрестностях замка Форт де Брегансон.
Первая леди предстала перед фотографами в бирюзовой футболке
и микрошортах, продемонстрировав стройные загорелые ноги. А за спиной
президента Франции был огромный черный рюкзак. Пользователи сети по достоинству
оценили не только подтянутую фигуру жены французского президента, но и ее велосипед
марки "Peugeot", стоимостью 4500 евро.
Примечательно, что, когда Макроны подъехали к замку и их
встретили папарацци, пара отреагировала на это весьма спокойно. Брижит и
Эммануэль даже ответили на пару вопросов журналистов.
Напомним, что первая леди Франции даже во время официальных
визитов отдает предпочтение платьям выше колен.
В июле первая леди Франции посетила один из показов Недели высокой моды в Париже. В отличии от остальных присутствующих супруга президента выглядела очень просто, чем очень озадачила гостей смотра.
Брижит Макрон надела обтягивающие джинсы темно-синего цвета, алую трикотажную блузку и светло-коричневые сапожки с массивными каблуками. Ценители моды встретили такой наряд холодно: они решили, что супруга президента страны на подобных мероприятиях должна выглядеть более солидно.