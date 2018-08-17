Новые члены британской королевской семьи получат свою долю в
наследстве королевы Елизаветы II.
Ее Величество переписывает завещание, что приводит в ужас принцев.
Новые члены британской королевской семьи получат свою долю в
наследстве королевы Елизаветы II.
Ее Величество переписывает завещание, что приводит в ужас принцев.
Елизавете II
92 года, и она все чаще задумывается о том, что будет с королевской семьей
после ее смерти. Как выяснили журналисты, королева решила оставить наследство
не только детям и внукам, но и некоторым новым членам семейства.
По данным СМИ, в завещание будет включена и Меган Маркл. При
дворе утверждают, что принц Чарльз от этой новости пришел в бешенство. Ведь
именно он должен был унаследовать большую часть состояния королевы, которое
оценивается в485 миллионов долларов.
"Чарльз считает, что королева должна получше узнать
Меган, а не совершать такие опрометчивые поступки. Он боится, что действиями
его матери руководит не голова, а сердце", – рассказал журналистам
анонимный инсайдер.
Переживает принц Уэлльский также из-за того, что его жена
Камилла Паркер Боулз по завещанию ничего не получает. Нет части в наследстве
королевы и у дочерей принца Эндрю – Беатрис и Евгении.
С Чарльзом солидарны и другие члены королевской семьи. Они
считают, что Меган получит деньги, которые по праву принадлежат им, пишет Woman.ru.
Как писали Dni.Ru, семья Меган Маркл считает, что она не счастлива в браке с принцем Гарри. Так, ранее отец герцогини Томас решился на очередное интервью. Он считает, что его дочь принесла слишком большую жертву для того, чтобы стать спутницей жизни королевского отпрыска.