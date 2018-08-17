Новые члены британской королевской семьи получат свою долю в наследстве королевы Елизаветы II. Ее Величество переписывает завещание, что приводит в ужас принцев.

Новые члены британской королевской семьи получат свою долю внаследстве королевы Елизаветы II.Ее Величество переписывает завещание, что приводит в ужас принцев.Елизавете II92 года, и она все чаще задумывается о том, что будет с королевской семьейпосле ее смерти. Как выяснили журналисты, королева решила оставить наследствоне только детям и внукам, но и некоторым новым членам семейства.По данным СМИ, в завещание будет включена и Меган Маркл. Придворе утверждают, что принц Чарльз от этой новости пришел в бешенство. Ведьименно он должен был унаследовать большую часть состояния королевы, котороеоценивается в485 миллионов долларов."Чарльз считает, что королева должна получше узнатьМеган, а не совершать такие опрометчивые поступки. Он боится, что действиямиего матери руководит не голова, а сердце", – рассказал журналистаманонимный инсайдер.Переживает принц Уэлльский также из-за того, что его женаКамилла Паркер Боулз по завещанию ничего не получает. Нет части в наследствекоролевы и у дочерей принца Эндрю – Беатрис и Евгении.С Чарльзом солидарны и другие члены королевской семьи. Онисчитают, что Меган получит деньги, которые по праву принадлежат им, пишет Woman.ru.Как писали Dni.Ru, семья Меган Маркл считает, что она не счастлива в браке с принцем Гарри. Так, ранее отец герцогини Томас решился на очередное интервью. Он считает, что его дочь принесла слишком большую жертву для того, чтобы стать спутницей жизни королевского отпрыска.