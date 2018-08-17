Западные страны все чаще отождествляют Крым как территорию Российской Федерации. По мнению главы комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, процесс признания полуострова набирает обороты.

Западные страны все чаще отождествляют Крым как территорию Российской Федерации. По мнению главы комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, процесс признания полуострова набирает обороты.Ранее в эфире немецкого телеканала 3Sat была показана карта, на которой Крым обозначен как территория России. Инфографику показали в документальном фильме "Сплошь Сибирь". На показанной в фильме российской карте полуостров закрашен таким же цветом, как и остальная территория страны. Телеканал 3Sat ведет вещание в Германии, Австрии и Швейцарии."В изменении мнения европейцев по отношению к российскому Крыму причастны, в том числе, народные дипломаты, активно рассказывающие правду о происходящем на полуострове. Мир рано или поздно все равно признает Крым как территорию России", — сказал РИА Новости Гемпель.Он отметил, что Крым все больше привлекает иностранные делегации. И если первые делегации приезжали посмотреть, что происходит в регионе, то теперь от иностранцев поступают реальные предложения по сотрудничеству и инвестициям."Санкции санкциями, де-юре непризнание Крыма есть, но по сути, как бы сказал Остап Бендер из романа Ильфа и Петрова: "Лед тронулся, господа присяжные заседатели". Обратной дороги нет", — добавил Гемпель.