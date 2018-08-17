Президент РФ Владимир Путин подготовил свадебный подарок для министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера, чью свадьбу он планирует посетить 18 августа во время своего визита в Вену.

Президент РФ Владимир Путин подготовил свадебный подарок для министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера, чью свадьбу он планирует посетить 18 августа во время своего визита в Вену.Об этом, как передает ТАСС, общественность проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отказавшись конкретизировать подарок.Он сообщил, что данный случай не уникален, так как Путин уже посещал ранее частные мероприятия за границей. При этом он не назвал конкретных примеров, отметив, что "сейчас навскидку не назову".Песков ответил отрицательно на вопрос о том, будут ли на торжественной церемонии присутствовать сотрудники прессы, в частности журналисты кремлевского пула. По его словам, свадьба – частное мероприятие без протокола.К тому же, по словам пресс-секретаря российского президента, необходимо соблюдать рамки рабочего визита в Берлин, где 18 августа Путин должен встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Основными темами разговора станут урегулирование ситуации в Сирии и на Украине, а также строительство трубопровода "Северный поток-2".