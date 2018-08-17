Яна Кошкина сыграла соблазнительную любовницу мэра города в комедийном сериале Домашний арест, который снят по заказу канала ТНТ. Она появится на экране в кокетливом белье будет ласкать себя уже в первой серии. Наверняка вся мужская половина страны захочет это увидеть!.. А корреспондент Dni.Ru был первым, оценившим фильм и красавицу-актрису. После премьеры с Яной за бокалом шампанского удалось и пообщаться.

Яна Кошкина сыграла соблазнительную любовницу мэра города в комедийном сериале "Домашний арест", который снят по заказу канала ТНТ. Она появится на экране в кокетливом белье будет ласкать себя уже в первой серии. Наверняка вся мужская половина страны захочет это увидеть!.. А корреспондент Dni.Ru был первым, оценившим фильм и красавицу-актрису. После премьеры с Яной за бокалом шампанского удалось и пообщаться."Я недавно отдыхала в Турции, так мужчины там глаз с меня не сводили, причем не местные, а наши, туристы, – улыбается Яна. – Но шансов завоевать меня все равно нет – у меня все хорошо в личной жизни, есть любимый человек. Правда, во время поездки на море мой он был занят на работе, поэтому в Турции я была одна. Приключений себе не искала, не позволяла никаких вольностей. Просто хотела, чтобы меня никто не тревожил, отсыпалась и отдыхала"."Многие удивятся, но очень верный человек, – пояснила актриса отказ зажечь с горячими турками. – Хотя со стороны мой образ может показаться легкомысленным. Но я ценю верность и моногамность в отношениях. Правда, многим мужчинам этого не понять – у них другая природа. Я сама пока с изменами не сталкивалась, или, по крайнее мере, не знаю о них. А если, не дай бог, такое произойдет, буду думать, как жить дальше".Рассказала Яна и про то, с кем именно ей хорошо в личной жизни. "У этого человека очень много сфер, в которых он себя проявляет, – говорит Кошкина. – Но более подробно смогу сказать о них после того, как мы узаконим наши отношения. Кстати, свадьба у нас в планах есть. Ведь любая женщина хочет штамп в паспорте, семью, детей. И я не исключение. Но пока ничего конкретного сказать вам не могу. На данный момент у меня так много работы, что о чем-то другом думать пока не приходится. Всему свое время".Работа приносит Кошкиной неплохой доход. "Мне достаточно, я не жалуюсь, – пояснила она, не углубляясь в суммы. – У меня молодой человек тоже не бедствует. Так что с материальном плане у нас все в порядке".