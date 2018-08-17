Противостояние Медведевой и Загитовой остается главной интригой нового сезона соревнований фигуристов. Евгения, скорее всего, уже не обращает внимания на критику в свой адрес. Но спортсменка не должна забывать, кто сделал ее великой, уверена известный тренер Виктория Волчкова.

Противостояние Медведевой и Загитовой остается главнойинтригой нового сезона соревнований фигуристов. Евгения, скорее всего, уже необращает внимания на критику в свой адрес. Но спортсменка не должна забывать,кто сделал ее великой, уверена известный тренер Виктория Волчкова.Уход Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе к кандскомутренеру Брайану Орсеру остается в центре внимания пользователей Сети. Шквалнелестных комментариев в адрес фигуристки не утихает. Особенно не понравилось комментаторам, что спортсменканачала публиковать в соцсетях посты на английском языке.Однако Евгения уже достаточно взрослая и закаленная, чтобысильно переживать по этому поводу. "Вряд ли Медведева сидит и думает, чтоо ней говорят в России и как ее сравнивают с Загитовой. Что касается Алины, тоона и вовсе еще ребенок, поэтому ей эту ситуацию воспринимать гораздо проще",– считает многократный призер чемпионатов Европы, а ныне известный тренер пофигурному катанию Виктория Волчкова.По мнению Волчковой, критика в адрес Медведевой всегда былаи будет – вне зависимости от принятых решений. Однако Евгения – высококлассныйспортсмен с огромной армией поклонников, она может не обращать внимания нанегативные комментарии. В то же время, сказать сейчас, сделала ли онаправильный шаг, уехав в Канаду, нельзя. В любом случае, Медведева должнапомнить, что именно Этери Тутберидзе поставила ее на коньки и сделала еевеликой фигуристкой, заявила тренер в интервью "Газете.ру".Говоря об уходе еще нескольких фигуристок из группы ЭтериТутберидзе, Волчкова отметила, что покинули тренера далеко не лучшиеспортсмены. Они просто не выдержали конкуренции в таком сильном составе.Напомним, ранее известный фигурист, чемпион Олимпийских игрв Турине Максим Маринин заявил, что решение Евгении Медведевой уйти к другомутренеру было продиктовано эмоциями, а не здравым смыслом. Фигуристке следовалоподождать, пока утихнут страсти после Игр в Пхенчхане.Новый сезон Гран-при по фигурному катанию стартует воктябре. Олимпийская чемпионка Алина Загитова и обладательница серебряноймедали Игр в Пхенчхане Евгения Медведева включены в состав сборной России, нозаявлены на разные этапы. Загитова выступит на этапах Гран-при в Финляндии иРоссии. Медведева примет участие в соревнованиях в Канаде и во Франции.А 9 сентября на льду арены "Мегаспорт" в Москвепройдут традиционные открытые прокаты фигуристов основного состава сборнойкоманды России. В числе прочих на лед выйдут чемпионка Олимпиады-2018 АлинаЗагитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева.