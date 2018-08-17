Противостояние Медведевой и Загитовой остается главной
интригой нового сезона соревнований фигуристов. Евгения, скорее всего, уже не
обращает внимания на критику в свой адрес. Но спортсменка не должна забывать,
кто сделал ее великой, уверена известный тренер Виктория Волчкова.
Противостояние Медведевой и Загитовой остается главной
интригой нового сезона соревнований фигуристов. Евгения, скорее всего, уже не
обращает внимания на критику в свой адрес. Но спортсменка не должна забывать,
кто сделал ее великой, уверена известный тренер Виктория Волчкова.
Уход Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе к кандскому
тренеру Брайану Орсеру остается в центре внимания пользователей Сети. Шквал
нелестных комментариев в адрес фигуристки не утихает. Особенно не понравилось комментаторам, что спортсменка
начала публиковать в соцсетях посты на английском языке.
Однако Евгения уже достаточно взрослая и закаленная, чтобы
сильно переживать по этому поводу. "Вряд ли Медведева сидит и думает, что
о ней говорят в России и как ее сравнивают с Загитовой. Что касается Алины, то
она и вовсе еще ребенок, поэтому ей эту ситуацию воспринимать гораздо проще",
– считает многократный призер чемпионатов Европы, а ныне известный тренер по
фигурному катанию Виктория Волчкова.
По мнению Волчковой, критика в адрес Медведевой всегда была
и будет – вне зависимости от принятых решений. Однако Евгения – высококлассный
спортсмен с огромной армией поклонников, она может не обращать внимания на
негативные комментарии. В то же время, сказать сейчас, сделала ли она
правильный шаг, уехав в Канаду, нельзя. В любом случае, Медведева должна
помнить, что именно Этери Тутберидзе поставила ее на коньки и сделала ее
великой фигуристкой, заявила тренер в интервью "Газете.ру".
Говоря об уходе еще нескольких фигуристок из группы Этери
Тутберидзе, Волчкова отметила, что покинули тренера далеко не лучшие
спортсмены. Они просто не выдержали конкуренции в таком сильном составе.
Напомним, ранее известный фигурист, чемпион Олимпийских игр
в Турине Максим Маринин заявил, что решение Евгении Медведевой уйти к другому
тренеру было продиктовано эмоциями, а не здравым смыслом. Фигуристке следовало
подождать, пока утихнут страсти после Игр в Пхенчхане.
Новый сезон Гран-при по фигурному катанию стартует в
октябре. Олимпийская чемпионка Алина Загитова и обладательница серебряной
медали Игр в Пхенчхане Евгения Медведева включены в состав сборной России, но
заявлены на разные этапы. Загитова выступит на этапах Гран-при в Финляндии и
России. Медведева примет участие в соревнованиях в Канаде и во Франции.
А 9 сентября на льду арены "Мегаспорт" в Москве
пройдут традиционные открытые прокаты фигуристов основного состава сборной
команды России. В числе прочих на лед выйдут чемпионка Олимпиады-2018 Алина
Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева.