Два пожара за ночь. По данным регионального МЧС, ночью, в начале первого, в Собинском районе загорелся цех по производству дверей. Пожар начался с взрыва газового баллона.

Два пожара за ночь. По данным регионального МЧС, ночью, в начале первого, в Собинском районе загорелся цех по производству дверей. Пожар начался с взрыва газового баллона. Огнеборцы прибыли на место спустя 6 минут после вызова. С пламенем удалось справиться в течение 20 минут, а чтобы полностью ликвидировать пожар, понадобилось более 3 часов. Общая площадь возгорания более 300 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв. Второе ЧП с огнём случилось в начале пятого утра в Камешковском районе. В садовом товариществе «Колос» рядом с деревней Высоково сгорела дача. Как сообщают в пресс-службе МЧС, из-за того, что людей в садовом товариществе было не так много - о пожаре сообщили слишком поздно. При тушении спасатели обнаружили труп мужчины. Причина возгорания и гибели человека устанавливается.