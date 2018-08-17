Следственный комитет РФ возбудил еще два уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими населенных пунктов Донбасса, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следственный комитет РФ возбудил еще два уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими населенных пунктов Донбасса, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко."5 августа военнослужащие вооруженных сил и нацгвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в Горловке самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате этих преступных действий не участвующий в вооруженном конфликте мирный житель 1981 года рождения получил осколочные ранения", — отметила Петренко.По ее словам, еще один обстрел гражданских объектов украинские военнослужащие произвели 14 августа в селе Коминтерново Волновахского района, в результате произошедшего мирная жительница получила осколочное ранение.Уголовные дела возбуждены по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".