Накануне в Краснодарском крае между Тимашевском и станицей Брюховецкой произошла авария с участием шести автомобилей — двух легковушек и четырех грузовиков. В результате ДТП один человек погиб. Еще двое были госпитализированы.

В Краснодарском крае вчера, 16 августа, произошла авария с участием шести автомобилей — двух легковушек и четырех грузовиков. ДТП случилось между Тимашевском и станицей Брюховецкой, когда с груженого КамАЗа слетел огромный тент.Он упал на кабину следовавшего во встречном направлении МАЗа, и по этой причине его водитель потерял управление и съехал со своей полосы.МАЗ врезался в контейнеровоз MAN, затем в мусоровоз КамАЗ, а также крепко зацепил два легковых автомобиля Hyundai.В результате аварии погиб один человек. Еще двое были госпитализированы. КамАЗ, с которого слетел тент, не получил ни царапины.