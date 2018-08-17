Злоумышленник воспользовался тем, что машина была открыта. Отогнав похищенный автомобиль в Московскую область, он сдал ее на металлолом...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по Зеленоградского округа ГУ МВД России по г. Москве задержан 36-летний приезжий, подозреваемый в краже автомобиля «Газель».В полицию обратился 48-летний житель Московской области с заявлением о том, что обнаружил пропажу своего автомобиля «Газель», припаркованного на Панфиловском проспекте.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в 15 микрорайоне Зеленограда подозреваемый был задержан. Установлено, что злоумышленник воспользовался тем, что машина была открыта и из-за технических неисправностей не могла передвигаться. С помощью другой автомашины «Газель» он отогнал похищенный автомобиль в Московскую область и сдал на металлолом.По данному факту следователем СУ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления. предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31