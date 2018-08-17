Злоумышленник напал на потерпевшего, нанес несколько ударов, после чего похитил его мобильный телефон и скрылся...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Медведково задержали 38-летнего приезжего по подозрению в разбойном нападении на мужчину.В отдел полиции поступило сообщение от мужчины о разбое. Потерпевший сообщил, что в проезде Шокальского на него напал неизвестный, нанес несколько ударов, в результате чего потерпевший потерял сознание. После этого злоумышленник похитил его мобильный телефон и скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Похищенное изъято.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Северное Медведково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29