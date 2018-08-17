Злоумышленник напал на потерпевшего, нанес несколько ударов, после чего похитил его мобильный телефон и скрылся...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Медведково задержали 38-летнего приезжего по подозрению в разбойном нападении на мужчину.
В отдел полиции поступило сообщение от мужчины о разбое. Потерпевший сообщил, что в проезде Шокальского на него напал неизвестный, нанес несколько ударов, в результате чего потерпевший потерял сознание. После этого злоумышленник похитил его мобильный телефон и скрылся.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Похищенное изъято.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Северное Медведково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по СВАО
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