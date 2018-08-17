Установлено, что злоумышленник, применив силу, совершил покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении ранее не знакомой ему женщины...

Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОМВД России по району Северный задержали 34-летнего приезжего по подозрению в покушении на изнасилование и насильственных действиях сексуального характера.Установлено, что злоумышленник, применив силу, совершил покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении ранее не знакомой ему женщины, являющейся гражданкой другого государства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.По данному факту ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 131 УК РФ «Изнасилование», ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-группа УВД по СВАО8 (495) 616-06-29