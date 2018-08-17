Злоумышленник незаконно завладел электронной подписью заявительницы и направил в банк платежные поручения от ее имени для перевода денежных средств на счет подконтрольной ему фирмы...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали 29-летнего мужчину по подозрению в хищении денежных средств мошенническим путем.В полицию поступило заявление от 54-летней женщины, руководителя одной из организаций. По ее словам, с банковского счета фирмы произошел несанкционированный перевод денежных средств в размере около 1 миллиона 400 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Новинском бульваре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении данного противоправного деяния.Полицейские установили, что злоумышленник, используя вредоносное программное обеспечение, незаконно завладел электронной подписью заявительницы и направил в банк платежные поручения от ее имени для перевода денежных средств на счет подконтрольной ему фирмы.Часть похищенных денежных средств мужчина успел обналичить.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61