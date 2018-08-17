Алексей Панин попал в очередной скандал. Артист устроил дебош в самолете.

Алексей Панин попал в очередной скандал. Артист устроил дебош в самолете.Инцидент произошел в Симферополе, откуда актер с дочкой должен был улететь в Москву. Когда лайнер был готов отправиться в путь, Алексей решил встать и походить по салону, пишет Пятый канал.Бортпроводники попросили артиста присесть, но он отказался выполнять распоряжения и в целом вел себя неадекватно. Экипажу пришлось прибегнуть к помощи полиции. Панина вывели из салона, из-за дебоша актера рейс был задержан на два часа. Изумленные пассажиры сняли все происходящее на фото и видео. Кадры уже размещены в Сети. На одном из снимков действительно видна дочь Алексея. Девочки выглядит испуганной, ей явно неловко за отца, передает .Новость дополняется