Украинские двигатели для боевых самолетов отправляются в Китай. Киев получает помощь от Вашингтона и в то же время наносит удар в спину американскому флоту.

Украинские двигатели для боевых самолетов отправляются вКитай. Киев получает помощь от Вашингтона и в то же время наносит удар в спинуамериканскому флоту.Компания "Мотор Сич" с Украины поставила Китаю 20двигателей для 12 учебно-боевых самолетов JL-10. В целом контракт на 380миллионов долларов предполагает поставку 250 авиационных двигателей.Американские эксперты в шоке. Бывший советник комитетасената США по международным отношениям Уильям Триплетт отметил, что Киев такимобразом помогает Пекину решать проблемы с производством реактивных двигателей. "Посути, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же времянаносят удар в спину военно-морскому флоту США", – констатировал Триплетт.Как пишет The Washington Times, эксперты настаивают на том,что Вашингтон должен оказать давление на Киев и заблокировать сделку украинскихоружейников.Странно, что американцы еще не отвыкли удивляться действиямукраинской стороны. Не далее как в прошлом году в центре скандала оказалось КБ"Южное". Как выяснилось, украинцы передавали ракетные технологииСеверной Корее – которая, основываясь на этих разработках, делала новые ракетныедвигатели.Киев тогда выкручивался как мог. Сначала там категорически опроверглиинформацию – заявили, что таких двигателей на Украине не производят. Позже началистроить предположения по поводу того, как мог украинский двигатель попасть вКНДР – решили, что, возможно, через Китай. Его, якобы, просто кто-то "скопировал",напоминает РИА Новости.Президент США Дональд Трамп на днях подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год в объеме около 716 миллиардов долларов. Это на 3% больше, чем в бюджете-2018. На военную помощь Украине, в том числе и на поставки "летальных вооружений", выделяется 250 миллионов долларов. Это на 50 миллионов больше, чем в прошлом году.