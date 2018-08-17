Украинские двигатели для боевых самолетов отправляются в
Китай. Киев получает помощь от Вашингтона и в то же время наносит удар в спину
американскому флоту.
Украинские двигатели для боевых самолетов отправляются в
Китай. Киев получает помощь от Вашингтона и в то же время наносит удар в спину
американскому флоту.
Компания "Мотор Сич" с Украины поставила Китаю 20
двигателей для 12 учебно-боевых самолетов JL-10. В целом контракт на 380
миллионов долларов предполагает поставку 250 авиационных двигателей.
Американские эксперты в шоке. Бывший советник комитета
сената США по международным отношениям Уильям Триплетт отметил, что Киев таким
образом помогает Пекину решать проблемы с производством реактивных двигателей. "По
сути, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время
наносят удар в спину военно-морскому флоту США", – констатировал Триплетт.
Как пишет The Washington Times, эксперты настаивают на том,
что Вашингтон должен оказать давление на Киев и заблокировать сделку украинских
оружейников.
Странно, что американцы еще не отвыкли удивляться действиям
украинской стороны. Не далее как в прошлом году в центре скандала оказалось КБ
"Южное". Как выяснилось, украинцы передавали ракетные технологии
Северной Корее – которая, основываясь на этих разработках, делала новые ракетные
двигатели.
Киев тогда выкручивался как мог. Сначала там категорически опровергли
информацию – заявили, что таких двигателей на Украине не производят. Позже начали
строить предположения по поводу того, как мог украинский двигатель попасть в
КНДР – решили, что, возможно, через Китай. Его, якобы, просто кто-то "скопировал",
напоминает РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп на днях подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год в объеме около 716 миллиардов долларов. Это на 3% больше, чем в бюджете-2018. На военную помощь Украине, в том числе и на поставки "летальных вооружений", выделяется 250 миллионов долларов. Это на 50 миллионов больше, чем в прошлом году.