Артист Юрий Стоянов рассказал об актерском подвиге актера Ильи Олейникова. Звезды юмористической программы Городок были не только коллегами, но и закадычными друзьями.

Артист Юрий Стоянов рассказал об актерском подвиге актераИльи Олейникова. Звезды юмористической программы "Городок" были не толькоколлегами, но и закадычными друзьями."До сих пор не могу определить, кем мы были друг другу —родственниками, друзьями, партнерами. Мы были два очень разных человека", -вспоминает Стоянов. По словам артиста, встреча с Ильей была главной в егожизни, Юрий научился у друга самым важным вещам: верить в себя и зарабатыватьденьги своим трудом.Актер вспоминает, что, когда стало известно о диагнозе Олейникова,все на съемочной площадке "Городка" старались поддерживать в Илье оптимистичныйнастрой и бодрость духа. "Даже вспоминать не хочу, как он мучился. Илья избольницы после химиотерапии специально ехал на съемку, чтобы все время быть впроцессе. Это часть психотерапии, если хотите. Илюша стоял на посту, какчасовой. И до последнего дня был на площадке, его прямо оттуда увезли вбольницу", – рассказала звезда.Стоянов отмечает, что дарить смех через большие физические инравственные страдания – это героический поступок. "Но об этом не очень говорят", -посетовал артист в интервью АИФ.ruРанееЮрий рассказал в программе "Судьба человека"о том, как узнал о смерти друга. Юрий отметил, что тогда был абсолютно убежден,что его товарищ поправится. Однако в конце октября 2012 года актера увезли сосъемочной площадки в клинику. "Я улетел в Одессу. У меня был концерт,творческий вечер. Я улетел, потому что он мне сказал: "Лети!" В шестьутра получил телеграмму: "Папа умер", – написал мне Денис (ДенисКлявер – сын Ильи Олейникова. – Прим. ред.)."Когда хоронили Лешу, когда его везли по Московскому проспекту, мы не договаривались ни с каким ГАИ, письма не писали. Я был потрясен – пустой Московский проспект. Сами гаишники договорились и освободили. Проехала процессия просто артиста. Они все стояли и отдавали честь", – со слезами на глазах вспомнил Юрий Стоянов.