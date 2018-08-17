Артист Юрий Стоянов рассказал об актерском подвиге актера
Ильи Олейникова. Звезды юмористической программы Городок были не только
коллегами, но и закадычными друзьями.
Артист Юрий Стоянов рассказал об актерском подвиге актера
Ильи Олейникова. Звезды юмористической программы "Городок" были не только
коллегами, но и закадычными друзьями.
"До сих пор не могу определить, кем мы были друг другу —
родственниками, друзьями, партнерами. Мы были два очень разных человека", -
вспоминает Стоянов. По словам артиста, встреча с Ильей была главной в его
жизни, Юрий научился у друга самым важным вещам: верить в себя и зарабатывать
деньги своим трудом.
Актер вспоминает, что, когда стало известно о диагнозе Олейникова,
все на съемочной площадке "Городка" старались поддерживать в Илье оптимистичный
настрой и бодрость духа. "Даже вспоминать не хочу, как он мучился. Илья из
больницы после химиотерапии специально ехал на съемку, чтобы все время быть в
процессе. Это часть психотерапии, если хотите. Илюша стоял на посту, как
часовой. И до последнего дня был на площадке, его прямо оттуда увезли в
больницу", – рассказала звезда.
Стоянов отмечает, что дарить смех через большие физические и
нравственные страдания – это героический поступок. "Но об этом не очень говорят", -
посетовал артист в интервью АИФ.ru
Ранее
Юрий рассказал в программе "Судьба человека"
о том, как узнал о смерти друга. Юрий отметил, что тогда был абсолютно убежден,
что его товарищ поправится. Однако в конце октября 2012 года актера увезли со
съемочной площадки в клинику. "Я улетел в Одессу. У меня был концерт,
творческий вечер. Я улетел, потому что он мне сказал: "Лети!" В шесть
утра получил телеграмму: "Папа умер", – написал мне Денис (Денис
Клявер – сын Ильи Олейникова. – Прим. ред.).
"Когда хоронили Лешу, когда его везли по Московскому проспекту, мы не договаривались ни с каким ГАИ, письма не писали. Я был потрясен – пустой Московский проспект. Сами гаишники договорились и освободили. Проехала процессия просто артиста. Они все стояли и отдавали честь", – со слезами на глазах вспомнил Юрий Стоянов.