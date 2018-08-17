За четыре года в регионе появились 62 новых производства
За четыре года в регионе появились 62 новых производства
Губернатор Светлана Орлова
на встрече с Владимиром Путиным 16 августа рассказала о достижениях Владимирской области.
По её словам, за четыре года в регионе появились 62 новых производства. Также Орлова рассказала о росте валового регионального продукта на 30% и инвестиций, вложенных в развитие Владимирской области, в размере 360 млрд рублей. Снизился долг региона за поставленный газ - на 600 млн рублей.
Губернатор пообещала, что долгожданная школа в микрорайоне 8ЮЗ откроется к 1 сентября. В планах администрации - еще 37 учебных заведений.
По всей видимости, Светлану Орлову вызвали в Ново-Огорево перед предстоящими выборами.
В свою очередь Владимир Путин пообещал помочь со строительством перинатального центра в Коврове.