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<a href="http://33live.ru/novosti/17-08-2018-svetlana-orlova-rasskazala-putinu-o-dostizheniyax-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Светлана Орлова рассказала Путину о достижениях Владимирской области</a> - За четыре года в регионе появились 62 новых производства