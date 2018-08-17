Светофоры ошиблись? Накануне вечером на оживлённом перекрёстке в районе площади Фрунзе на зелёном свете зависли 2 светофора. Ещё один, на пешеходном переходе, не давал людям переходить дорогу, показывая красный сигнал.

Светофоры ошиблись? Накануне вечером на оживлённом перекрёстке в районе площади Фрунзе на "зелёном" свете зависли 2 светофора. Ещё один, на пешеходном переходе, не давал людям переходить дорогу, показывая "красный" сигнал. По словам очевидцев, это продолжалось более 20 минут. Потоку машин с вокзальной улицы фактически приходилось ловить момент и проезжать на "красный", чтобы не создавать пробку. О ситуации очевидцы сообщили в диспетчерскую ГИБДД, там сигнал передали организации, обслуживающей светофоры на этом участке, на место направили аварийную бригаду. По информации дорожных полицейских, светофоры починили в течение часа, аварий на перекрёстке за это время не произошло.