Писатель и драматург Александр Каневский с 1991 года живет и
работает в Израиле. Автор многих сценариев Фитиля и Кабачка 13 стульев, один из ведущих Вокруг смеха откровенно
рассказал почему эмигрировал.
Писатель и драматург Александр Каневский с 1991 года живет и
работает в Израиле. Автор многих сценариев "Фитиля" и "Кабачка "13 стульев", один из ведущих "Вокруг смеха" откровенно
рассказал почему эмигрировал.
По словам Александра, он перестал видеть будущее в своей
стране, и это было равносильно катастрофе, драматург не может "жить без завтра".
"Плюс – беспросветный парад непрофессионализма, который стал особо виден, когда
предприятия начали выходить на самоокупаемость", – отметил Каневский.
Также еще одним основанием для отъезда стал разгул Национально-патриотического
фронта "Память" – русская ультраправая антисемитская организация, которая, по
словам Александра Семеновича, выживала из страны ученых, писателей, инженеров.
Талантливые люди покидали страну, а правительство не старалось их удержать. "И
тогда я решил: раз мы не нужны – едем! Я еще не знал, куда, я уезжал отсюда", -
рассказал писатель.
Александр Семенович вспоминает, что документы оформили очень быстро, однако багаж отправить им так и не удалось. Он и его
супруга Майя решили ехать налегке. "В течение двух
последних недель до вылета к нам каждый вечер приходили друзья, родственники,
соседи. Стол был постоянно накрыт. Выпивали, прощались, шутили, плакали,
говорили тосты, и каждый что-нибудь увозил с собой: люстру, ковер, посуду,
книги, одежду…" – поведал Каневский.
Израиль встретил чету хорошо. Какое-то время писатель занимался
организацией фестиваля смеха "Балаган". При поддержке мэра Тель-Авива Александр
Семенович открыл центр смеха, в котором организовал детский музыкальный театр.
Издавал юмористические журналы для взрослых и детей и сатирическую газету. Далее
драматург создал театр комедии "Какаду". А в 2003 Каневский вернулся к
писательскому труду, сообщает .