Самолет авиакомпании Envoy Air с 57 пассажирами на борту при взлете из аэропорта Спрингфилда, что в американском штате Миссури, чудом не задел двигавшийся ему наперерез фургон. Водитель последнего вместе с коллегами спешил на пикник, организованный пожарной службой воздушной гавани.

Самолет авиакомпании Envoy Air с 57 пассажирами на борту при взлете из аэропорта Спрингфилда, что в американском штате Миссури, чудом не задел двигавшийся ему наперерез фургон. Водитель последнего вместе с коллегами спешил на пикник, организованный пожарной службой воздушной гавани. Инцидент, расследованием которого занимается Национальный совет по безопасности на транспорте, сняла камера наблюдение.Опасное сближение произошло около часа дня 27 июня, сообщает Fox4. Из объяснений находившегося за рулем Джима Брауна следует, что вместе с двумя приятелями боялся опоздать на барбекю-вечеринку, а потому обратился к диспетчеру с просьбой сократить путь через взлетно-посадочные полосы. Какие аргументы он подобрал в тот момент, остается неизвестным, но сотрудник наземной службы дал добро."Полосу №20 мы преодолели превосходно" — припомнил водитель.А вот на 14-й полосе его пассажир неожиданно воскликнул "О, черт!" и ткнул пальцем в боковое стекло — Джим увидел приближавшийся к ним Embraer 145. Отступать было поздно, а потому он вжал педаль газа в пол и успел выйти из "зоны поражения" — через пару секунд мимо пронесся лайнер "дочки" American Airlines, на борту которого находились 57 пассажиров и три члена экипажа.И водитель, и пилот отделались легким испугом, но теперь к расследованию инцидента подключился Национальный совет по безопасности на транспорте. О том, как прошел пикник, на который так торопился Джим с приятелями, ничего не сообщается.