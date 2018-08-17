Пентагон за последний год потратил более 34 миллионов долларов на совершенствование интерьера двух запасных самолетов президента США Дональда Трампа.

Пентагон за последний год потратил более 34 миллионов долларов на совершенствование интерьера двух запасных самолетов президента США Дональда Трампа.Военно-воздушные силы США заключили с компанией Boeing 16-миллионный контракт на установку "улучшенных деталей интерьера" на один из двух самолетов президента​​​. Контракт включает обновление элементов интерьера, покраску, уборку, а также новые ковры и сидения в VIP кабине.В прошлом году ВВС потратили еще около 18 миллионов долларов на новый интерьер запасного борта президента, сообщает РИА Новости.