В полете у самолета авиакомпании Якутия отказал двигатель. Самолет вылетел из Якутска на север в поселок Чокурдах Аллаиховского района. После выключения одного из двигателей самолет развернулся в воздухе и вернулся в Якутск.

В полете у самолета Ан-24 авиакомпании "Якутия" отказал левый двигатель. Самолет вылетел из Якутска рейсом 443 на север в поселок Чокурдах Аллаиховского района. После выключения одного из двигателей самолет развернулся в воздухе и вернулся в Якутск. Он совершил вынужденную посадку в штатном режиме в 6 часов 24 минуты по московскому времени. На борту самолета находились 32 человека — пассажиры и члены экипажа.Пассажиры рейса вылетят другим бортом, сообщает ТАСС. О дате и времени вылета авиаперевозчик проинформирует пассажиров позже. Извинения пассажирам за прерванный полет принесла пресс-служба авиакомпании.Расстояние между Якутском и Чокурдахом составляет 1238 километров по прямой. Время самолета в пути составляет 3 часа 15 минут. Минимальная цена билета на перелет превышает 23 тысячи рублей.