Пыталась свести счеты с жизнью или просто хотела выйти на улицу? Происшествие с участием пожилой женщины случилось сегодня утром в пятиэтажном жилом доме на улице Сурикова. Как рассказывают очевидцы, пенсионерка забралась на окно второго этажа и простояла там несколько минут. По некоторым сведениям, женщина сама позвонила в полицию и высказала намерение выпрыгнуть. В результате, на место экстренно выехали представители спецслужб.

Пыталась свести счеты с жизнью или просто хотела выйти на улицу? Происшествие с участием пожилой женщины случилось сегодня утром в пятиэтажном жилом доме на улице Сурикова. Как рассказывают очевидцы, пенсионерка забралась на окно второго этажа и простояла там несколько минут. По некоторым сведениям, женщина сама позвонила в полицию и высказала намерение выпрыгнуть. В результате, на место экстренно выехали представители спецслужб."Я зашла, только вот милиция стояла со скорой - больше не видела".Владимир Булков, местный житель: "МЧС, скорую, пожарную... Все приехали, 6 секунд, хорошо мальчишки сработали, отлично", - "А вы уже были здесь? Гуляли с собакой?"-"Да, с собакой гулял, отсюда подошёл, я в том доме живу. Бабушка, да, как сказали, я сам-то здесь не живу, но то ли зять её запер, не знаю..."Зинаида Горскина, жительница дома: "Мы, правда, больные бабушки, все инвалиды..." - "Но так не сказать, что беспокойный дом?" - "Нет, у нас спокойно всё, хорошо".Как сообщили местные жители, в этом доме 180 квартир, и живут в них относительно спокойные люди. Нам удалось пообщаться с председателем районного КТОСа, он регулярно объезжает дома и общается с жителями. Как выяснилось, в одной из квартир на 2 этаже "пятиэтажки" живёт бабушка со своими родственниками, сегодня она действительно звала на помощь. Правда, речи о суициде, говорит председатель КТОСа, не шло. По некоторым сведениям, женщина угрожала выйти в окно, чтобы к ней быстрее приехали спасатели. В квартире заклинило дверь.Андрей Тарасов, председатель КТОС №1 администрации Октябрьского района: "Мы сейчас связались с уполномоченным сотрудником полиции, выяснили ситуацию. Оказалось, просто жители этой квартиры вышли из квартиры, закрыли дверь, бабушка осталась дома, вдруг ей стало плохо. Она попыталась выйти, однако, у ней замок в двери заедает. Она позвонила в скорую, в полицию. Сотрудники выехали, так как она является собственницей, дверь взломали, ей помогли. Она увезена на скорой помощи".