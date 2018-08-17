В США скончался павлин Декстер, принадлежавшей художнице Вентико из Бруклина. Птица попала в новости после того, как в январе ее не пустили на борт самолета вместе с хозяйкой, хотя та говорила, что Декстер нужен ей для эмоциональной поддержки. За Инстаграмом павлина следили более 17 тысяч человек.

В США скончался павлин Декстер, принадлежавшей художнице Вентико из Бруклина. Птица попала в новости после того, как в январе ее не пустили на борт самолета вместе с хозяйкой, хотя та говорила, что Декстер нужен ей для эмоциональной поддержки. За "Инстаграмом" павлина следили более 17 тысяч человек, сообщает Vice.После того, как Декстера с Вентико не пустили на борт самолета, пара решила проделать запланированное путешествие на машине. Американка вела дневник поездки у себя в соцсетях, комментируя каждую остановку на пути из Нью-Джерси в Лос-Анджелес.Посмотреть эту публикацию в InstagramOn Sunday we turn a Look #preenyourself