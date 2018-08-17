Семья писателя Эдуарда Успенского планирует его похоронить на 21-м участке Троекуровского кладбища рядом с режиссером Дмитрием Брусникиным.

Семья писателя Эдуарда Успенского планирует его похоронить на 21-м участке Троекуровского кладбища рядом с режиссером Дмитрием Брусникиным.Как передает ТАСС, об этом рассказал источник, близкий к семье писателя.Данный участок кладбища именуется "аллеей актеров", там погребены видные деятели искусств, в частности, артист Георгий Тараторкин, кинорежиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Наталья Крачковская и другие.Похороны состоятся 18 августа в 14:30 мск.Писатель и сценарист Эдуард Успенский, автор книг "Крокодил Гена и его друзья" и "Дядя Федор, пес и кот" и ряда других, скончался 14 августа в Москве от онкологического заболевания на 81-м году жизни.