УУР ГУ МВД России по г. Москве устанавливается личность неизвестного мужчины...

УУР ГУ МВД России по г. Москве устанавливает личность неизвестного мужчины, который был обнаружен мертвым в лесополосе по ул. Миклухо-Маклая г. Москвы.На вид: возраст 30-40 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, размер обуви 37-38, славянской внешности.При наличии информации, способствующей установлению его личности, просьба сообщить по телефону 8 (495) 694-94-70.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27