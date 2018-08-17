УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Арбузова Вячеслава Анатольевича, 14.04.1954 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Арбузова Вячеслава Анатольевича, 14.04.1954 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 28.01.2012.Приметы: на вид 60 лет, рост около 165 см, нормального телосложения, лицо овальное, волосы светлые, прямые, короткие.Был одет в черную куртку, черные джинсы, черную вязаную шапку, черные туфли, под курткой был надет вязаный коричневый свитер.Особые приметы: наличие горизонтального шрама под левой грудью длиной 23 см.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93