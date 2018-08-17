УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Сикачева Константина Вячеславовича, 26.02.1964 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Сикачева Константина Вячеславовича, 26.02.1964 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 30.07.2018.Приметы: на вид 60 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы короткие, светло-русые, глаза светлые.Особые приметы: на левой руке (предплечье) с внутренней стороны имеется несколько шрамов от порезов; средний палец на руке имеет деформацию (отсутствие части ногтевой фаланги).Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93