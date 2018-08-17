ОМВД России по району Северное Измайлово устанавливает местонахождение пропавшей без вести Холянц Валерии Юрьевны...

ОМВД России по району Северное Измайлово устанавливает местонахождение пропавшей без вести Холянц Валерии Юрьевны, 06.01.1997 года рождения, уроженку г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 13 августа 2018 года.Приметы: на вид 18 лет, рост 166 см, волосы темные ниже плеч, глаза карие.Особые приметы:на правой ноге татуировка в виде осьминога, на правой лопатке татуировка в виде солнца.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам 8(495)965-55-19; 8(495)965-55-20; 8(495) 965-14-01; 8(495) 965-22-48 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73