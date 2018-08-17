Звезде эстрады Елене Степаненко следует отпустить супруга Евгения Петросяна с миром, советует психолог. По словам специалиста, их отношения спасти уже нельзя.

Звезде эстрады Елене Степаненко следует отпустить супругаЕвгения Петросяна с миром, советует психолог. По словам специалиста, ихотношения спасти уже нельзя.Психолог Сергей Ланг проанализировал всю доступнуюинформацию о жизни звездной четы. Эксперт отмечает, что поведение Елены Григорьевныочень типично и говорит о том, что она унижена и оскорблена публичной изменой.Якобы артистка пытается отомстить мужу за свои страдания. Помнению психолога, неверность в возрасте Степаненко воспринимается оченьболезненно, так как шансы встретить другого партнера невелики. "Впредклиматическом и климатическом периоде женщина становится болееэмоциональной и чувствительной, ну и конечно же, женщина теряет уверенность всебе, она понимает, что годы идут, и, разводясь с супругом, она имеет всеменьше и меньше шансов на построение новых отношений", – рассказал Ланг.Специалист добавил, что Елена может находится в подавленномсостоянии, или, что еще хуже, в затяжной депрессии, поэтому и действует такнеосторожно. Сергей сообщил, что в его практике было много женщин, которые переживалиподобные ситуации. Многие просто пытались переждать, наблюдая за дальнейшимразвитием событий, они надеялись, что супруг нагуляется, одумается и вернется.Однако Степаненко поступила иначе.Ланг думает, что решение о начале раздела совместно нажитогоимущества возникло не на пустом месте, вероятно до Елены дошли слухи обеременности молодой любовницы Петросяна и, чтобы избежать дальнейших проблем, артисткарешила действовать. "В данной конкретной ситуации Елена Григорьевна выбраланеправильную позицию, и, если мужчина ушел из семьи, он уже не вернется. Истоит разойтись полюбовно, тем более что их связывает совместный бизнес. Аздесь обе стороны конфликта наживают себе врага. Стоило при первых звоночках неотходить в сторону, а попытаться вернуть отношения, но на данном этапе нельзясклеить разбитую вазу, и Степаненко стоит отпустить своего супруга с миром", – цитируетпсихолога WomanHit.ru.