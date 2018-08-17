Решающего прорыва на встрече лидеров России и Германии ждать не стоит. Однако Ангела Меркель уже добилась успеха – это готовность России не отказываться от транзита газа через Украину после старта Северного потока-2, считают немецкие эксперты.

Решающего прорыва на встрече лидеров России и Германии ждатьне стоит. Однако Ангела Меркель уже добилась успеха – это готовность России неотказываться от транзита газа через Украину после старта "Северногопотока-2", считают немецкие эксперты.Россия и Германия участвуют в грандиозном инфраструктурномпроекте – газопроводе "Северный поток-2" При этом, с точки зренияБерлина, остаются противоречия между экономической выгодой и политическойсоставляющей проекта, пишет немецкое издание Deutsche Welle.В Москве неоднократно заявляли, что проект трубопровода "Северныйпоток-2" – исключительно коммерческий и не имеет политической подоплеки. Пословам президента Владимира Путина, Россия готова сохранить транзит газа черезтерриторию Украины – но при определенных условиях.Такую позицию Кремля в Берлине считают успехом правительстваГермании. Вероятно, на переговорах федеральный канцлер попытается добитьсяопределенных гарантий от Москвы, считает глава Восточного комитета немецкойэкономики Вольфганг Бюхеле.Главными вопросами на предстоящей встрече президента РоссииВладимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, кроме "Северногопотока-2", станут сирийское и украинское урегулирование, считаютаналитики. Однако решающего прорыва по этим вопросам ждать не стоит, уверена экспертберлинского Фонда науки и политики Сабина Фишер. Политолог подчеркивает, чтопозиции Москвы по Сирии и Украине за последнее время не изменились.Есть и еще одна проблема, которую Меркель намерена обсудитьс Путиным, отметил политолог компании Rasmussen Global Олаф Бенк. Он считает,что на переговорах канцлер прежде всего попытается добиться "деэскалации новогоочага напряженности" – который, с точки зрения эксперта, возник в Азовскомморе.Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркельпроведут переговоры в Германии 18 августа.