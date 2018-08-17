Полицейские провели с ребятами увлекательную беседу на тему дорожной безопасности.

Сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» посетили воспитанников детского сада № 32 в городе Гусь-Хрустальный, где провели с ребятами увлекательную беседу на тему дорожной безопасности.Полицейские рассказали малышам, что такое проезжая часть дороги, какие виды транспорта существуют, как правильно вести себя по пути в детский сад или домой, где и как правильно переходить дорогу, как обозначен пешеходный переход и какие сигналы светофора существую.Маленьким участникам дорожного движения инспекторы ГИБДД рассказали и о правилах поведения пассажиров.Для закрепления полученных знаний ребятам показали обучающий мультфильм, где герои в игровой форме собственным примером продемонстрировали безопасное поведение на проезжей части, а также на примерах рассказали, как не допустить самых распространенных ошибок, которые нередко приводят к печальным последствиям.В завершении мероприятия дети поделились с госавтоинспекторами своими впечатлениями от встречи, пообещав соблюдать Правила дорожного движения.