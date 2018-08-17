Он заставлял жителей Шарьи употреблять наркотики

Он заставлял жителей Шарьи употреблять наркотикиВ Костромской области бывшего полицейского осудили на пять лет колонии, сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета.Он склонял жителей Шарьи к употреблению наркотиков для улучшения рабочих показателей. В это время мужчина работал начальником отдела по контролю за оборотом запрещенных веществ.В 2015-2016 годах он задержал местного жителя, который якобы сбывал наркотики, и склонил признать вину. Мужчину приговорили к 6 годам и 9 месяцам.В 2017 году вместе с другими полицейскими с помощью угроз он убедил задерженных употребить наркотики и сымитировать наркопритон.