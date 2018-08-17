Инвестиции в создание кластера до 2024 года составят около 460 млн рублей

Инвестиции в создание кластера до 2024 года составят около 460 млн рублейРостех создает станкостроительный кластер на базе Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ) для разработки и серийного производства современных высокоточных станков. Об этом, как сообщает пресс-служба госкорпорации, заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов во время выездного совещания в Коврове Владимирской области.Сейчас на заводе возводится новый корпус площадью 5 тысяч квадратных метров. Он необходим для расширения производства станочного оборудования. Новый цех планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, учитывая новые производственные мощности, кластер сможет производить суммарно до 650 современных станков в год.«Очевидно, что без собственного станкостроения, отвечающего современным требованиям, невозможно ни импортозамещение, ни создание новых технологичных производств, — отметил Сергей Чемезов. — Это базовая отрасль экономики, которая дает возможности для развития других отраслей».По его словам, инвестиции в создание кластера до 2024 года составят около 460 млн рублей. Главной задачей станет максимальная локализация производства горизонтально-фрезерных, вертикально-фрезерных, токарных и токарно-фрезерных станков самого современного уровня. Они станут основой для создания «цифровых фабрик». Благодаря отечественной системе ЧПУ станки нового поколения гарантируют отсутствие скрытых возможностей для несанкционированного доступа к системам и высокий уровень информационной защиты.