Во время процессуальных действий водитель иномарки вел себя агрессивно по отношению к инспекторам ДПС, пытался препятствовать составлению протокола.

10 августа текущего года экипажем дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Меленковскому району на маршруте патрулирования в деревне Кондаково был остановлен автомобиль «BMW 520» под управлением 43-летнего жителя города Муром.Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердили показания специального прибора. При проверке документов инспекторы установили, что муромлянин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.Во время процессуальных действий водитель иномарки вел себя агрессивно по отношению к полицейским, пытался препятствовать составлению протокола. Нетрезвый мужчина нанес удар одному из госавтоинспекторов в лицо и по руке, при этом оскорбляя сотрудников полиции. Муромлянин был доставлен в отдел полиции.Дознавателями ОМВД России по Меленковскому району в отношении 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Кроме того, в настоящее время следственными органами решается вопрос о возбуждении в отношении фигуранта уголовного дела за применение насилия в отношении представителя власти.