По техническим причинам увеличены интервалы движения на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Twitter московского метро заверяет, что специалисты работают над устранением причин сбоя движения и скорейшего ввода движения в график.

По техническим причинам увеличены интервалы движения на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Twitter московского метро заверяет, что специалисты работают над устранением причин сбоя движения и скорейшего ввода движения в график.На Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. Делаем всё возможное для скорейшего ввода движения в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 17 августа 2018 г.Подробности инцидента на фиолетовой ветке не приводятся, отмечает ТАСС. Но известно, что задержки поездов в тоннелях составляют от двух до десяти минут.Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии вводится в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 17 августа 2018 г.На 10 часов 50 минут стало известно, что график движения поездов по Таганско-Краснопресненской линии восстановлен.15 августа 2018 года в Москве сбоила зеленая ветка метро. Здесь произошло возгорание оборудования контактного рельса на "Автозаводской". Движение от станции "Новокузнецкая" до "Орехово" было остановлено. Поезда не ходили более часа. Пожар попал на кадры очевидцев. На платформах за это время скопились толпы пассажиров.