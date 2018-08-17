17.08.2018

2018-08-17 10:45:47

В Москве автобус протаранил легковушку

В столице на Аминьевском шоссе столкнулись автобус и легковой автомобиль. В ДТП пострадал один человек, передает . На месте аварии работают сотрудники экстренных служб.