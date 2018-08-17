Злоумышленник, воспользовавшись отсутствием хозяйки квартиры, похитил ее личные сбережения...
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали 37-летнего приезжего мужчину по подозрению в краже.
В территориальный отдел полиции обратилась 28-летняя москвичка. Со слов потерпевшей стало известно, что из ее квартиры на Нагатинской улице пропали денежные средства в размере свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался сожитель заявительницы.
Как выяснили оперативники, мужчина, воспользовавшись отсутствием хозяйки, похитил ее личные сбережения.
В настоящее время похищенное изъято.
Следственным отделением ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЮАО (495) 734-61-22