Злоумышленник, воспользовавшись отсутствием хозяйки квартиры, похитил ее личные сбережения...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали 37-летнего приезжего мужчину по подозрению в краже.В территориальный отдел полиции обратилась 28-летняя москвичка. Со слов потерпевшей стало известно, что из ее квартиры на Нагатинской улице пропали денежные средства в размере свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался сожитель заявительницы.Как выяснили оперативники, мужчина, воспользовавшись отсутствием хозяйки, похитил ее личные сбережения.В настоящее время похищенное изъято.Следственным отделением ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО (495) 734-61-22