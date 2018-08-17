Она забрала средства, полученные на установку надгробия

Она забрала средства, полученные на установку надгробияВ Шарье бывшая сотрудница похоронного агентства забрала себе деньги клиента.Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, в 2017 году местные жители заключили договор на установку надгробия на могиле близкого. Однако памятник на кладбище до сих пор не поставили. Как это ни странно, документов, подтверждающих оплату, у заявителей не оказалось.В результате правоохранители выяснили, что бывшая сотрудница агентства не выписала чек. Она приняла 100 тысяч и потратила их на свои нужды - вернула долги.