Злоумышленники, работающие электромонтажниками на строительной площадке, воспользовались свободным доступом к силовому кабелю и похитили его.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы задержали троих приезжих в возрасте от 22 до 52 лет по подозрению в краже силового кабеля со строительной площадки.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от жителя одного из домов на Боровском шоссе. По словам заявителя, трое неизвестных мужчин выносят со строительной площадки кабель и складывают его неподалеку. Заподозрив неладное, гражданин позвонил в полицию.По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники автопатруля, которые задержали подозреваемых.Установлено, что задержанные, работающие на указанном объекте электромонтажниками, воспользовались свободным доступом к силовому кабелю и похитили его. Материальный ущерб составил около 550 тысяч рублей.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двух других – в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93