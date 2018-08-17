Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за несколько недель до выборов мэра Москвы провел исследование электоральных предпочтений жителей столицы. Социологи отмечают, что голосованием интересуются 52% москвичей. Большинство из них проголосуют за действующего градоначальника Сергея Собянина. На второе место претендуют представитель КПРФ Михаил Дегтярев и выдвиженец от КПРФ Владимир Кумин. Шансы обоих примерно равны, однако либерал-демократ немного опережает своего соперника.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) занесколько недель до выборов мэра Москвы провел исследование электоральныхпредпочтений жителей столицы. Социологи отмечают, что голосованием интересуются 52% москвичей. Большинство из них проголосуют задействующего градоначальника Сергея Собянина. На второе место претендуютпредставитель КПРФ Михаил Дегтярев и выдвиженец от КПРФ Владимир Кумин. Шансыобоих примерно равны, однако либерал-демократ немного опережает своегосоперника.Действующий мэр наберет 65,5% голосов избирателей,прогнозирует ВЦИОМ на основании опроса четырех тысяч москвичей. Исследованиепроводилось с 6 по 10 августа.Примерно с равными шансами на второе место в предвыборнойгонке идут представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, за которого готовы отдать голос11,1% избирателей, а также коммунист Вадим Кумин (10,1%).Ситуация складывается весьма любопытная. Дело в том, чтоДегтярев вполне может сотворить настоящую сенсацию, обойдя своего конкурента изКПРФ. Если это произойдет, то либерал-демократ впервые победит представителяКомпартии на крупных выборах в Москве. Ранее жители столицы всегда доверялибольше сторонникам Геннадия Зюганова, чем членам Либерально-демократическойпартии.Несмотря на практически равные позиции двух кандидатов,политолог Евгений Минченко все-таки отдает второе место Дегтяреву. "Бренд КПРФсильнее, чем бренд ЛДПР, но Вадим Кумин как кандидат выглядит уныло", -прокомментировал ситуацию эксперт.По его словам, представитель либерал-демократов обладаетэнергетикой, бодростью. "При этом очень сильно по стилистике отличается отСергея Собянина и больше всех похож на публичного политика", – поясниланалитик.Согласно опросу ВЦИОМ, принять участие в голосованиинамерены почти две трети москвичей – 62%. Из них 41% говорят, что "точнопойдут" голосовать, а оставшиеся 21%, что "скорее пойдут". Интересует предстоящее голосование 52% опрошенных.Социологиотмечают, что жители столицы хорошо проинформированы о приближающемсяголосовании: более половины из опрошенных смогли назвать точную дату выборов, а27% знают, что они пройдут в следующем месяце.Голосование по выборам мэра Москвы состоится в единый деньголосования – 9 сентября. Первым из кандидатов подписные листы муниципальныхдепутатов, а также подписи избирателей в свою поддержку предоставил вМосгоризбирком Сергей Собянин.На предстоящем голосовании будет опробован ряд новшеств.Так, участки для волеизъявления организуют за пределами столицы, по местунахождения ее жителей. Кроме того, будет продлено время работы участков – с20:00 до 22:00. Также Общественная палата Москвы теперь вправе назначатьнаблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города.