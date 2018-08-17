Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за
несколько недель до выборов мэра Москвы провел исследование электоральных
предпочтений жителей столицы. Социологи отмечают, что голосованием интересуются 52% москвичей. Большинство из них проголосуют за
действующего градоначальника Сергея Собянина. На второе место претендуют
представитель КПРФ Михаил Дегтярев и выдвиженец от КПРФ Владимир Кумин. Шансы
обоих примерно равны, однако либерал-демократ немного опережает своего
соперника.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за
несколько недель до выборов мэра Москвы провел исследование электоральных
предпочтений жителей столицы. Социологи отмечают, что голосованием интересуются 52% москвичей. Большинство из них проголосуют за
действующего градоначальника Сергея Собянина. На второе место претендуют
представитель КПРФ Михаил Дегтярев и выдвиженец от КПРФ Владимир Кумин. Шансы
обоих примерно равны, однако либерал-демократ немного опережает своего
соперника.
Действующий мэр наберет 65,5% голосов избирателей,
прогнозирует ВЦИОМ на основании опроса четырех тысяч москвичей. Исследование
проводилось с 6 по 10 августа.
Примерно с равными шансами на второе место в предвыборной
гонке идут представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, за которого готовы отдать голос
11,1% избирателей, а также коммунист Вадим Кумин (10,1%).
Ситуация складывается весьма любопытная. Дело в том, что
Дегтярев вполне может сотворить настоящую сенсацию, обойдя своего конкурента из
КПРФ. Если это произойдет, то либерал-демократ впервые победит представителя
Компартии на крупных выборах в Москве. Ранее жители столицы всегда доверяли
больше сторонникам Геннадия Зюганова, чем членам Либерально-демократической
партии.
Несмотря на практически равные позиции двух кандидатов,
политолог Евгений Минченко все-таки отдает второе место Дегтяреву. "Бренд КПРФ
сильнее, чем бренд ЛДПР, но Вадим Кумин как кандидат выглядит уныло", -
прокомментировал ситуацию эксперт.
По его словам, представитель либерал-демократов обладает
энергетикой, бодростью. "При этом очень сильно по стилистике отличается от
Сергея Собянина и больше всех похож на публичного политика", – пояснил
аналитик.
Согласно опросу ВЦИОМ, принять участие в голосовании
намерены почти две трети москвичей – 62%. Из них 41% говорят, что "точно
пойдут" голосовать, а оставшиеся 21%, что "скорее пойдут". Интересует предстоящее голосование 52% опрошенных.
Социологи
отмечают, что жители столицы хорошо проинформированы о приближающемся
голосовании: более половины из опрошенных смогли назвать точную дату выборов, а
27% знают, что они пройдут в следующем месяце.
Голосование по выборам мэра Москвы состоится в единый день
голосования – 9 сентября. Первым из кандидатов подписные листы муниципальных
депутатов, а также подписи избирателей в свою поддержку предоставил в
Мосгоризбирком Сергей Собянин.
На предстоящем голосовании будет опробован ряд новшеств.
Так, участки для волеизъявления организуют за пределами столицы, по месту
нахождения ее жителей. Кроме того, будет продлено время работы участков – с
20:00 до 22:00. Также Общественная палата Москвы теперь вправе назначать
наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города.