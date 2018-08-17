Сегодня, 17 августа, известному актеру и режиссеру Олегу Табакову исполнилось бы 83 года. Его коллеги и преданные воспитанники скорбят об ушедшем мэтре.

Сегодня, 17 августа, известному актеру и режиссеру Олегу Табаковуисполнилось бы 83 года. Его коллеги и преданные воспитанники скорбят об ушедшем мэтре.Актер Игорь Верник в своем микроблоге опубликовал совместныйснимок с Олегом Табаковым. В комментариях он обратился к наставнику: "Сегодня деньрождения Олега Павловича Табакова! Великий актер, учитель, Вы со мной, Вырядом, я люблю Вас..." Подписчики в комментариях отметили, что у них наворачиваются слезы при мысли о мэтре.Скорбит о гениальном режиссере и Владимир Машков. Грусть от потери любимого наставника актер выразил, опубликовав в Instagramнесколько черно-белых снимков Табакова. "Солнечный реактор ❤️Сегодня – 83", – сообщил Машков под постом.Благодарные поклонники Табакова вспомнили его работы, а также выразили соболезнования родным иблизким артиста. "Ушла вместе с нимцелая эпоха! Самый лучший", "Любимый ОлегПавлович... Счастлива, что однажды попала на его спектакль", "Великиймастер. Светлая память, Олег Павлович. Спасибо за роли. Браво, артист👏", "Досих пор не верится, что он ушел. Мне казалось, что такие, как Олег Табаков, живут вечно. Когда задумывалась о том, что и он рано или поздноуйдет, как-то не верила в это. Не хотела верить..." – написали интернет-пользователи.Напомним, что 7 ноября 2017 года Олег Табаков был доставленв отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Пирогова. Врачи диагностировали сепсис – заражение крови. 2 декабрянаступило резкое ухудшение: актер впал в так называемое состояние глубокогооглушения, являющееся предкомным. 12 марта 2018 года Олег Табаков умер от сердечногоприступа.