Сегодня, 17 августа, известному актеру и режиссеру Олегу Табакову
исполнилось бы 83 года. Его коллеги и преданные воспитанники скорбят об ушедшем мэтре.
Сегодня, 17 августа, известному актеру и режиссеру Олегу Табакову
исполнилось бы 83 года. Его коллеги и преданные воспитанники скорбят об ушедшем мэтре.
Актер Игорь Верник в своем микроблоге опубликовал совместный
снимок с Олегом Табаковым. В комментариях он обратился к наставнику: "Сегодня день
рождения Олега Павловича Табакова! Великий актер, учитель, Вы со мной, Вы
рядом, я люблю Вас..." Подписчики в комментариях отметили, что у них наворачиваются слезы при мысли о мэтре.
Скорбит о гениальном режиссере и Владимир Машков. Грусть от потери любимого наставника актер выразил, опубликовав в Instagram
несколько черно-белых снимков Табакова. "Солнечный реактор ❤️
Сегодня – 83", – сообщил Машков под постом.
Благодарные поклонники Табакова вспомнили его работы, а также выразили соболезнования родным и
близким артиста. "Ушла вместе с ним
целая эпоха! Самый лучший", "Любимый Олег
Павлович... Счастлива, что однажды попала на его спектакль", "Великий
мастер. Светлая память, Олег Павлович. Спасибо за роли. Браво, артист👏", "До
сих пор не верится, что он ушел. Мне казалось, что такие, как Олег Табаков, живут вечно. Когда задумывалась о том, что и он рано или поздно
уйдет, как-то не верила в это. Не хотела верить..." – написали интернет-пользователи.
Напомним, что 7 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен
в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Пирогова. Врачи диагностировали сепсис – заражение крови. 2 декабря
наступило резкое ухудшение: актер впал в так называемое состояние глубокого
оглушения, являющееся предкомным. 12 марта 2018 года Олег Табаков умер от сердечного
приступа.