Сегодня, 17 августа, известному актеру и режиссеру Олегу Табакову исполнилось бы 83 года. Его коллеги и преданные воспитанники скорбят по ушедшему мэтру.

Сегодня, 17 августа, известному актеру и режиссеру Олегу Табаковуисполнилось бы 83 года. Его коллеги и преданные воспитанники скорбят поушедшему мэтру.Актер Игорь Верник в своем микроблоге опубликовал совместныйснимок с Табаковым. В комментариях он обратился к наставнику: "Сегодня деньрождения Олега Павловича Табакова! Великий актер, Учитель, Вы со мной, Вырядом, я люблю Вас..(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)". Подписчики в комментариях отмечали, что у них наворачиваются слезы, от мыслей о мэтре.Скорбит по гениальному режиссеру и Владимир Машков. Своюгрусть от потери любимого наставника актер выразил, опубликовав в Instagramнесколько черно-белых снимков мэтра. "Солнечный реактор ❤️Сегодня 83", – кратко написал Машков под постом.Интернет-обыватели посвятили Табакову строчкиблагодарности и вспомнили его работы, а также выразили соболезнования родным иблизким артиста. "ДаАА, ушла в мести с нимцелая ЭПОХА ! САМЫЙ Лучший,Самый,СамыЙ, СамыЙ....", "Любимый ОлегПавлович... счастлива что однажды попала на его спектакль", "Великиймастер.Светлая память,Олег Павлович.Спасибо за роли.Браво,артист👏👏👏👏👏", "Досих пор не верится, что он ушел... мне казалось, что такие, как Олег Табаковживут вечно... и даже, когда задумывалась о том, что и он рано или поздноуйдет, как-то не верила в это... не хотела верить...", – писалипользователи микроблога.Напомним, что 7 ноября 2017 года Олег Табаков был доставленв отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имениН.И. Пирогова. Врачи диагностировали у него сепсис – заражение крови. 2 декабрянаступило резкое ухудшение – он впал в так называемое состояние глубокогооглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года он умер от сердечногоприступа.