Сегодня, 17 августа, известному актеру и режиссеру Олегу Табакову
исполнилось бы 83 года. Его коллеги и преданные воспитанники скорбят по
ушедшему мэтру.
Сегодня, 17 августа, известному актеру и режиссеру Олегу Табакову
исполнилось бы 83 года. Его коллеги и преданные воспитанники скорбят по
ушедшему мэтру.
Актер Игорь Верник в своем микроблоге опубликовал совместный
снимок с Табаковым. В комментариях он обратился к наставнику: "Сегодня день
рождения Олега Павловича Табакова! Великий актер, Учитель, Вы со мной, Вы
рядом, я люблю Вас..(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –
Прим. ред.)". Подписчики в комментариях отмечали, что у них наворачиваются слезы, от мыслей о мэтре.
Скорбит по гениальному режиссеру и Владимир Машков. Свою
грусть от потери любимого наставника актер выразил, опубликовав в Instagram
несколько черно-белых снимков мэтра. "Солнечный реактор ❤️
Сегодня 83", – кратко написал Машков под постом.
Интернет-обыватели посвятили Табакову строчки
благодарности и вспомнили его работы, а также выразили соболезнования родным и
близким артиста. "ДаАА, ушла в мести с ним
целая ЭПОХА ! САМЫЙ Лучший,Самый,СамыЙ, СамыЙ....", "Любимый Олег
Павлович... счастлива что однажды попала на его спектакль", "Великий
мастер.Светлая память,Олег Павлович.Спасибо за роли.Браво,артист👏👏👏👏👏", "До
сих пор не верится, что он ушел... мне казалось, что такие, как Олег Табаков
живут вечно... и даже, когда задумывалась о том, что и он рано или поздно
уйдет, как-то не верила в это... не хотела верить...", – писали
пользователи микроблога.
Напомним, что 7 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен
в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени
Н.И. Пирогова. Врачи диагностировали у него сепсис – заражение крови. 2 декабря
наступило резкое ухудшение – он впал в так называемое состояние глубокого
оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года он умер от сердечного
приступа.